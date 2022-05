Covid: meno di 100 casi e nessun decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Appena 99 nuovi casi, nessun decesso, ma la terapia intensiva in netto aumento. Sono questi i dati cruciali del bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Sono risultati positivi 10 tamponi pcr e 89 test antigenici. Come sempre avviene di lunedì il numero di test effettuati è molto basso (189 pcr e 592 antigenici). Il numero delle vittime della pandemia resta fermo a 1.465. Risale invece a 4 il numero di letti occupati in terapia intensiva. Sono invece 47 quelli nei normali reparti ospedalieri. Gli altoatesini in quarantena sono 2.974, mentre 311 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).