Onorificenza "Una vita per lo sport" a Michele Bolognini

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Grande emozione ieri alla 47/a Assemblea Ordinaria di Ussa, dove è stata consegnata l'onorificenza speciale "Una vita per lo sport" al giornalista Michele Bolognini, scomparso prematuramente lo scorso 19 febbraio. La targa è stata ritirata dalla moglie Daniela, dai figli Simon e Nicolò e dalla sorella Laura. "Abbiamo deciso di rendere il giusto merito a Michele Bolognini - ha spiegato il presidente di Ussa, Paolo Trotter -, un professionista esemplare e una persona speciale, come possono confermare tula sud ti coloro che l'hanno conosciuto: grazie alla sua penna e alla sua voce ha raccontato lo sport della nostra provincia con impegno e competenza, contribuendo alla sua promozione e diffusione. Ci ha lasciati troppo presto, ma non dimenticheremo ciò che ha dato".

Quella di ieri è stata la prima assemblea del nuovo direttivo presieduto da Paolo Trotter, che ha raccolto il testimone di Carlo Bosin. Del direttivo fanno parte i consiglieri Christian Battisti, Marco Comarella, Francesco Iurlaro, Franco Masocco, Massimo Moretti, Giovanni Romano, Carlo Alberto Valer, Gianni Volpe, Pietro Bruschi e Rodolfo Saretto, con i revisori dei conti Renato Milani e Gaetano Russo e il probiviro Fabio Zambiasi. Fondamentale nel lavoro di Ussa anche il personale amministrativo della sede di viale Trieste: Teresa Mazzetti, Sara Bazzani e Francesca Frigati.

Ussa auspica un maggior coinvolgimento e collaborazione tra istituti scolastici, attività sportive e famiglie e un intervento sul metodo degli appalti, che mal si sposa con il mondo dell'associazionismo sportivo: "Gli appalti non garantiscono giocoforza gestori di qualità e, anzi, rischiano di incidere negativamente sulle attività che vedono coinvolti, nel nostro caso, molte ragazze e ragazzi", ha precisato Trotter. Un esempio è quello riguardante il Centro Tennis Ussa, che rischia di perdere la gestione dei campi di via Parma a favore di un'impresa a scopo di lucro in arrivo da fuori provincia". (ANSA).