Marito vuole lasciarla e lei lo ferisce con un coltello

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Il marito le aveva manifestato l'intenzione di separarsi, ma lei non ha sentito ragioni ed è sorta una discussione che è culminata con accoltellamento dell'uomo. Il ferito, un 42enne di Trento, ha riportato lesioni al braccio e al fianco ed è stato portato in ospedale, dal quale è poi stato dimesso con una prognosi di una quindicina di giorni. La moglie è stata denunciata per lesioni aggravate, e, con provvedimento del pm, ne è stato disposto l'allontanamento urgente da casa con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal marito.

I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa in un condominio in via Taramelli, su richiesta degli operatori del soccorso sanitario che stavano prestando la loro assistenza a un uomo in strada con una emorragia causata da lesioni da taglio.

L'uomo - il 42enne trentino- ha riferito ai militari di essere scappato di casa per sottrarsi all'aggressione della moglie, che gli aveva sferrato un fendente con un grosso coltello da cucina.

I carabinieri, seguendo la lunga scia di sangue lasciata sulle scale del condominio, hanno individuato l'appartamento della coppia, al cui interno era ancora presente la moglie, che nel frattempo aveva provveduto a ripulire la casa e il coltello, ma che - colta di sorpresa dall'arrivo dei carabinieri - non ha potuto fare altro che ammettere la propria responsabilità.

(ANSA).