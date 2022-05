Inaugurato la nuova sede di Aquila Basket alle Albere

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Aquila Basket ha inaugurato la sua nuova casa, gli spazi che vedranno i bianconeri nuovi protagonisti del quartiere Le Albere a Trento. Dopo sette anni in Piazzetta Lunelli, il club entra in una nuova dimensione: il nuovo quartier generale con gli uffici e l'Aquila Store, il cuore pulsante dei nuovi spazi bianconeri. All'inaugurazione, insieme al presidente di Aquila Basket, Luigi Longhi, sono intervenuti anche l'assessore Roberto Failoni, l'assessore comunale Salvatore Panetta ed il vicesindaco Roberto Stanchina.

"Da via Fogazzaro a piazzetta Lunelli, e oggi alle Albere", ha detto il presidente Longhi prima del taglio del nastro, "Siamo arrivati in questo splendido luogo che potete vedere ed ammirare. Ringrazio tutti coloro i quali hanno permesso che questo giorno possa diventare una delle tappe più importanti di Aquila Basket nella sua storia. Ringrazio quindi Itas e chi ha lavorato per realizzare questo stupendo complesso, e tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a far sì che questa casa sia così bella e così accogliente. Infine, ma non per ultimi, ringrazio tutti coloro che lavorano per Aquila Basket con grande passione e determinazione". (ANSA).