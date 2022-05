Covid: morta un'anziana in Trentino, 60 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Ancora un decesso per Covid in Trentino: si tratta di una donna ultra novantenne, vaccinata, morta nella residenza per anziani dove si trovava ospite. Il virus nel frattempo ha contagiato altre 288 persone, la maggior parte delle quali presenta sintomi lievi. Intanto negli ospedali cala la pressione, con 8 dimissioni e solo 3 nuovi ingressi. Il totale dei pazienti ricoverati per il virus - precisa il bollettino dell'Azienda sanitaria - è 60, con 2 pazienti in rianimazione.

Ieri sono stati effettuati 1.809 test antigenici dei quali 281 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 7 casi risultati positivi al molecolare (247 test effettuati) che hanno confermato anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.217.325, cifra che comprende 427.990 seconde dosi e 338.945 terze dosi.

. (ANSA).