Controlli anti droga di carabinieri e finanza a Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - I carabinieri di Bolzano hanno effettuato ieri un servizio coordinato, che ha visto impiegati circa venti militari dell'Arma, con ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza. Durante il servizio - precisa una nota dell'Arma - sono state controllate una trentina di persone e tre locali pubblici. Le aree interessate dai controlli sono state il Parco Stazione, i prati del Talvera e Piazza Verdi.

I carabinieri hanno proceduto a segnalare al locale Commissariato del Governo un residente originario del Centramerica poiché, controllato presso un bar di via Perathoner, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana. Durante il servizio, grazie al fiuto dell'unità cinofila, sono state trovate delle piccole quantità di droga occultate verosimilmente da qualche spacciatore per poterle poi prontamente spacciare. Nei pressi di Piazza Verdi - prosegue la nota - due grammi di hashish all'interno della base in plastica di un cartello stradale provvisorio, mentre durante i controlli sui prati del Talvera, sono stati ritrovati, ben nascosti in un cespuglio vicino il parco giochi Pippo sono stati ritrovati altri due grammi di marijuana. L'attività antidroga, sia con servizi quotidiani che con servizi straordinari, ovviamente procederà ininterrottamente in tutta la città oltre che in provincia. (ANSA).