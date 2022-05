A Predazzo 12/a edizione di "Giovani, Sport e Montagna"

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Grande successo di pubblico per la 12/a edizione del convegno nazionale di formazione "Giovani, Sport e Montagna" organizzato a Predazzo presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza, dal Gruppo Sciatori Fiamme Gialle in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni trentino e, per la parte scientifica, con il Centro di Ricerca Sport, Montagna e Salute di Rovereto. All'evento, dedicato quest'anno al tema "Allenarsi in quota: scienza e pratica", hanno partecipato oltre 300 persone fra tecnici, dirigenti sportivi, studenti e ricercatori universitari, insieme a numerosi atleti professionisti e semplici appassionati di sport, in particolare quelli invernali.

Dopo l'edizione 2021 in modalità online, quest'anno il seminario è tornato con la classica formula in presenza e, come da tradizione, con un team di relatori e moderatori di altissimo livello, a partire da Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport del CONI, e Federico Schena, Direttore del CeRiSM e da sempre anima scientifica del convegno. L'evento rientra in un'ampia serie di progetti, con i quali i Gruppi Sportivi "Fiamme Gialle" si impegnano non solo nella pratica dell'attività sportiva di alto livello ma, attraverso manifestazioni come questa, anche nel contribuire a divulgare una corretta cultura sportiva e ad aumentare l'impegno nei confronti dei nostri giovani. (ANSA).