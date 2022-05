Covid: nessun decesso e 303 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Zero decessi per Covid e 303 nuovi contagi su oltre 2.100 tamponi in Trentino, dove i pazienti ricoverati sono 65 di cui 2 in rianimazione. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari precisa inoltre che nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

I vaccini somministrati sono 1.217.117 di cui 427.980 seconde dosi e 338.748 terze dosi. I guariti sono 321 in più, per un totale di 157.916 da inizio pandemia. (ANSA).