Codipra: in arrivo 2 milioni per la zootecnia in Trentino

Il Consorzio di difesa dei produttori agricoli della Provincia di Trento, Codipra ha presentato gli interventi messi in campo per sostenere il comparto zootecnico: oltre 2,2 milioni di euro in pagamento per gli allevatori. Grazie al lavoro congiunto con la Provincia, le organizzazioni agricole, la Federazione Allevatori, Latte Trento e Concast - precisa una nota - è stato utilizzato il fondo SottoSoglia per un aiuto finanziario immediato ed è stato consolidato il fondo Ist Latte, per dare supporto nel medio e lungo periodo. Complessivamente la capacità finanziaria del fondo ammonta a circa 10 milioni di euro in tre anni.

"Il fondo SottoSoglia è stato attivato nel 2009 da Codipra per riuscire a rispondere in maniera veloce alle esigenze del territorio. I fondi mutualistici Ist si stanno rivelando dei salvadanai per noi agricoltori, da aprire in caso di bisogno, come sta accadendo in questo momento storico particolare per ammortizzare situazioni particolari", commenta il presidente Giorgio Gaiardelli.

"Le misure attivate a favore degli allevatori della nostra provincia - sottolinea Marica Sartori, direttore Codirpa - hanno già permesso di liquidare, in questi giorni, oltre 1 milione di euro, al quale si aggiungeranno nei prossimi giorni ulteriori 1,2 milioni di euro, per un totale liquidato di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 660 aziende, sia del mondo afferente ai caseifici/latterie cooperative che del mondo privato".

