Rogo distrugge fienile in val Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Un rogo ha distrutto questa mattina un fienile in val Sarentino. L'allarme è scattato alle 8.30. L'incendio si è sviluppato al maso Unterebner a Sonvígo, che si trova tra Campolasta e Pennes. Sul posto sono intervenuti una settantina di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma non hanno potuto salvare il fienile. Fortunatamente al momento del rogo il bestiame non si trovava nella struttura.

