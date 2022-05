Covid: Gimbe, migliora situazione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Secondo l'ultimo bollettino Gimbe migliora la situazione Covid in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano l'incidenza settimanale scende del 6,9% a 692 e in provincia di Trento del 2,6% a 665. Sotto controllo, ovvero in zona verde, la situazione negli ospedali. In Alto Adige risultano occupati il 9,6% dei letti in area medica e nessuno in terapia intensiva, mentre in Trentino il 14,5% nei normali reparti e il 3,3% in terapia intensiva. La Provincia di Bolzano si conferma comunque fanalino di coda per quanto riguarda le vaccinazioni: il 5,3% al netto dei guariti non ha ricevuto nessuna dose e il 10,7% risulta guarito da meno di 180 giorni. (ANSA).