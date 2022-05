Pnrr: tutela paesaggio rurale, 5,5 milioni per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostiene progetti di tutela e valorizzazione degli edifici storici e del paesaggio rurale. A livello nazionale, il ministero della cultura ha stanziato 600 milioni di euro per la linea di investimento "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio nelle zone rurali". Per la Provincia di Bolzano sono disponibili 5,57 milioni di euro per un minimo di 37 interventi. Il bando che permette di presentate proposte di intervento è stato approvato dalla Giunta provinciale il 26 aprile scorso e c'è tempo fino al 20 maggio prossimo per presentare le domande.

"Speriamo che molti altoatesini partecipino al bando, così da contribuire con le loro proposte d'intervento alla conservazione degli edifici storici rurali", ha detto l'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer. L'obiettivo dell'avviso pubblico mira a proteggere e preservare gli edifici storici e paesaggi rurali.

Questo può essere realizzato attraverso la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale, nonché attraverso la conservazione e il recupero della qualità paesaggistica dei luoghi. Saranno inoltre promosse iniziative e attività legate al turismo culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

"È importante notare che i progetti di intervento sono ammessi in zone limitrofe e non nei centri abitati", ha sottolineato l'assessora. In concreto sono valorizzati edifici rurali (mulini ad acqua o a vento), strutture rurali (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni, ecc.) ed elementi della cultura, religiosità e tradizione locale (cappelle, immagini votive, ecc.). Al fine di ottenere un'ampia diffusione degli investimenti nelle aree rurali, il ministero ha stanziato un importo massimo di 150.000 euro per ciascun progetto. (ANSA).