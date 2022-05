Covid: 350 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 350 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 23 sono stati rilevati sulla base di 453 tamponi pcr (di cui 113 nuovi test) e 327 sulla base di 1.964 test antigenici. Non ci sono stati nuovi decessi.

Diminuiscono i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri (sono 43, cinque in meno rispetto ad ieri), ma torna un paziente in terapia intensiva, dove ieri non si registrava alcun ricovero. Altri 23 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 2 maggio).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.535 (104 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 452 per un totale di 207.165, così l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).