Sanità: a Bolzano 25 assistenti 'anti-burocrazia' per medici

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Per alleggerire i medici dal lavoro burocratico e accorciare di conseguenza le liste d'attesa, la Provincia autonoma di Bolzano crea la figura professionale dell'assistente per la documentazione. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale l'inserimento di documentazione, l'aggiornamento delle banche dati e la prenotazione di ulteriori visite attualmente rubano ai medici molto tempo. "In questo modo potranno concentrarsi maggiormente al loro core business", ha aggiunto il presidente.

Non trattandosi di una figura medica, il profilo professionale e il percorso formativo possono essere definiti dalla Provincia autonoma. Il primo corso per 25 assistenti ammonterà a 180 ore di teoria e pratica. Il numero di assistenti, che svolgeranno il loro lavoro in strutture ospedalieri ma anche presso medici di base, potrà essere aumentato in un secondo momento. (ANSA).