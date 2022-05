Giallo a Molina di Fiemme, trovato un cadavere nel bosco

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato in un'area forestale in località Presepio, nei pressi dell'abitato di Molina di Fiemme, in Trentino. La segnalazione è stata fatta da un ragazzo della zona, che ha rinvenuto il corpo durante una passeggiata con il proprio cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cavalese.

Dalle prime rilevazioni, si tratta di un uomo di alta statura. Il decesso risale a diversi mesi fa. All momento non sono stati trovati documenti o altri elementi utili per l'identificazione. (ANSA).