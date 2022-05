Covid: nessun paziente in terapia intensiva a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Nessun nuovo decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige e dopo mesi per la prima volta nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 695 tamponi Pcr e registrato 45 nuovi casi positivi. Inoltre 496 test dei 2.558 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi.

Sono 48 (+2) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 23 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.

Le persone in quarantena sono 3.639 con un aumento di 376 casi, così l'Azienda sanitaria altoatesina. (ANSA).