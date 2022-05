Covid: 132 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 132 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi 8 sono stati rilevati sulla base di 209 tamponi pcr (50 dei quali nuovi test) e 124 sulla base di 745 test antigenici. Altri 219 nuovi casi positivi era no stati accertati nelle 24 ore precedenti.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46: di questi 45 sono assistiti nei normali reparti ospedalieri ed uno in terapia intensiva.

Non si registrano nuovi decessi che, quindi, restano 1.463 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.263, mentre quelle dichiarate guarite sono 421, cui si aggiungono le 461 del giorno precedente, per un totale di 206.547. (ANSA).