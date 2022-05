Banche: Sparkasse, superato il 50% di azioni CiviBank

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - È stato "superato il 50% più un'azione del capitale sociale di CiviBank". Lo rende noto Sparkasse, riferendo che le azioni portate in adesione alla sua Opa sulle azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A, ad oggi, "rappresentano il 39,7820% del capitale sociale" della banca friulana. Sparkasse, inoltre, "è già titolare di azioni CiviBank rappresentative del 17,0933% del capitale sociale dell'emittente", per cui "risulta superato il 50% più 1 (una) azione del capitale sociale di CiviBank rilevante ai fini della 'condizione soglia'".

Per quanto riguarda l'offerta sui "Warrant Banca di Cividale S.p.A", quelli portati in adesione fino ad oggi "rappresentano il 33,0531% dei warrant CiviBank in circolazione al 30 marzo 2022". A questi si aggiunge il 9,9177% già in possesso di Sparkasse. (ANSA).