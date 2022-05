Uomo trovato morto nell'Adige a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAG - La salma di un uomo di circa 60 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco dall'Adige a sud di Bolzano. Il corpo è stato avvistato da un passante nei pressi del ponte di Vadena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire all'idenità dell'uomo e per stabilire come l'uomo sia finito in acqua. (ANSA).