Incendi: fiamme sul tetto di un edificio a Garniga Terme

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Nella frazione Lago di Garniga Terme sul Monte Bondone poco dopo mezzogiorno si è sviluppato un incendio sul tetto di un edificio. Anche la mansarda sottostante è stata interessata dalle fiamme. Alcune persone sono state evacuate.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Garniga Terme, di Aldeno e Cimone oltre ai permanenti di Trento. Grazie all'autoscala i pompieri sono saliti sul tetto dove sono riusciti a domare le fiamme. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell'incendio.

Nelle prime ore del pomeriggio a Ton in località Castelletto si è verificato un altro incendio, questa volta di un fuoristrada. Alla guida del mezzo c'era una donna con i suoi due figli. La donna è riuscita a fermarsi in tempo prima che le fiamme invadessero il veicolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ton. Nessun ferito, ma il veicolo è stato seriamente danneggiato. (ANSA).