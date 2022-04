Covid: nessun decesso in Trentino, 382 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Nessun decesso e 382 nuovi contagi, mentre scende leggermente il totale dei ricoverati in ospedale.

Lo dice il bollettino covid-19 di oggi che conferma l'assenza di classi con sospensione della didattica in presenza.

I test antigenici effettuati ieri sono 2.797, dei quali 367 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 15 individuati dai molecolari (180 i test di ieri) che hanno confermato anche 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in Trentino sono 73 (-2), di cui 4 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 5 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state 7.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.215.290, cifra che comprende 427.892 seconde dosi e 337.063 terze dosi, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria del Trentino. (ANSA).