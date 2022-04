Nominato il nuovo consiglio di direzione Apss di Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Sono Giuliano Mariotti, Sara Girardi ed Elena Bravi i professionisti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) scelti dal direttore generale, Antonio Ferro, per il nuovo consiglio di direzione. I dirigenti, la cui nomina è stata ufficializzata mediante determina del direttore generale, saranno chiamati a guidare il processo di riorganizzazione dell'azienda sanitaria, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

"Riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati - ha detto Ferro, in conferenza stampa - se sapremo a fare squadra. Dalla mia nomina, lo scorso 8 aprile, ho impiegato due settimane per valutare curricula e tenere i colloqui individuali. La scelta è ricaduta su persone interne all'Apss, perché ho voluto privilegiare professionisti che hanno partecipato al processo di riorganizzazione, in partenza il prossimo maggio. Sono contento di aver raggiunto il giusto equilibrio tra la componete maschile e quella femminile, un ulteriore arricchimento".

A quanto riferito, Mariotti assumerà l'incarico di direttore sanitario, e sarà impegnato nella riforma territoriale e sviluppo attività ospedaliera territorio. Girardi, in veste di direttrice amministrativa, si occuperà dell'integrazione tra la parte amministrativa e la parte sanitaria; Bravi, quale nuova direttrice per l'integrazione socio-sanitaria, avrà il compito di riformare l'ambito di psichiatria e dei servizi di salute mentale all'interno della riorganizzazione complessiva dei servizi dell'azienda.

"Ferro ha costruito una squadra equilibrata, pronta ad affrontare i momenti non facili che ci aspettano, con una richiesta di risorse maggiori per sostenere il sistema sanitario, un bilancio provinciale in contrazione e nuovo personale medico da trovare. Nonostante le difficoltà, rileviamo come non si parli di reparti che chiudono nelle valli del Trentino", ha commentato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il nuovo consiglio di direzione rimarrà in carica per cinque anni. (ANSA).