Covid: in Trentino 439 nuovi casi positivi, 75 ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, dove i nuovi casi positivi riportati nel bollettino dell'Azienda sanitaria sono 439. Di questi, 11 sono stati rilevati al molecolare (su 141 test effettuati) e 428 all'antigenico (su 3.120 test effettuati). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ieri non c'erano classi con sospensione della didattica in presenza.

Negli ospedali i pazienti ricoverati sono 75, di cui 4 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.215.101, di cui 427.875 seconde dosi e 336.892 terze dosi. (ANSA).