In fiamme tetto di un edificio in ristrutturazione a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - A Merano i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per l'incendio di un tetto in via Carducci. Il condominio attualmente è in fase di ristrutturazione. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare le fiamme e spegnere il rogo. (ANSA).