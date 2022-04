Covid: Gimbe, aumentano i casi ma bene situazione ospedali

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Come nel resto dell'Italia anche in Trentino Alto Adige aumentano nuovamente i casi Covid. In Alto Adige si registra un +12,9% (incidenza settimanale 738) e in Trentino del 18,5% (709). La situazione negli ospedali resta comunque buona. In provincia di Bolzano sono occupati l'8% dei letti e in provincia di Trento il 15,7%. In Alto Adige il 5,4% della popolazione over 5 anni (al netto dei guariti) non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, in provincia di Trento il 4%.

La media nazionale è del 3,9%. (ANSA).