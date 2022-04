Valanga sull'Ortles, muore alpinista - un altro è disperso

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Un alpinista tedesco è stato trovato morto questa sera dagli uomini del soccorso alpino sotto una valanga, caduta sulla parete nord dell'Ortles. Un altro alpinista tedesco, suo compagno di escursione, risulta ancora disperso. A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di oggi, erano stati i familiari dei due alpinisti, che non li avevano visti rientrare in albergo dopo l'impegnativa escursione sull'Ortles, che con i suoi 3.905 metri è la montagna più alta dell'Alto Adige. Erano subito scattate le ricerche, anche con un elicottero, ed era stata scoperta la valanga, sotto la quale si trovava il cadavere dell'alpinista, del quale non sono state ancora fornite le generalità. (ANSA).