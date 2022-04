Perseguita l'ex della sua fidanzata, processo per stalking

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Un altoatesino è a processo per stalking nei confronti dell'ex compagno della sua fidanzata.

L'imputato è accusato di atti persecutori verso l'altro uomo, che era rimasto in contatto con la ex, con la quale aveva avuto dei figli. Il padre dei bambini era in contatto con la sua ex proprio nell'ambito di una corretta gestione della vita dei loro figli, come dovrebbe avvenire tra genitori separati. Ma il nuovo compagno della donna aveva preso di mira l'altro uomo, rendendole la vita impossibile: lo minacciava e lo insultava, aspettandolo fuori casa o davanti al supermercato dove faceva la spesa. In un occasione lo aveva perfino picchiato con una stampella. Il processo è iniziato ieri. La vittima si è costituita parte civile. (ANSA).