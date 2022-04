Mobilità: sondaggio online su Piano provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - L'elaborazione del nuovo Piano provinciale della mobilità dovrà essere più aperta possibile: oggi è stato presentato il sondaggio online aperto sino al 22 maggio.

Da diverse settimane sono in corso i lavori preparatori per l'elaborazione del nuovo Piano provinciale della mobilità e della logistica sostenibile (PPMS). È lo strumento di base di pianificazione per lo sviluppo dell'intero sistema di trasporto pubblico in Alto Adige. Il nuovo Piano è all'insegna della sostenibilità e dev'essere redatto con il coinvolgimento dell'intera popolazione. Dopo il primo passo compiuto dalla Giunta provinciale in febbraio e gli incontri con le parti sociali, le associazioni ambientalistiche e gli enti locali, svoltisi nel mese di marzo, scatta ora un ampio processo di partecipazione.

"Il processo per l'elaborazione del Piano provinciale per una mobilità sostenibile lo vogliamo realizzare assieme agli stakeholders, ai Comuni, alle Comunità comprensoriali ma soprattutto assieme alle cittadine ed ai cittadini. Per questo vogliamo rilevare le abitudini e le esigenze di mobilità della popolazione, in modo da coinvolgere le realtà locali nel Piano provinciale", ha detto l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, alla presentazione del relativo sondaggio online, tenutasi oggi. Ecco l'indirizzo per accedere al sondaggio: https://2030.suedtirolmobil.info/altoadigeplan. (ANSA).