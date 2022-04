Fugatti a Vienna, unità europea per evitare guerra mondiale

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dal palco dell'Accademia diplomatica di Vienna, ha lanciato un appello all'unità europea per "evitare la terza guerra mondiale". Fugatti è intervenuto nell'ambito della conferenza dedicata "Alcide De Gasperi, da deputato nel Reichsrat all'integrazione europea", organizzata per i cinquant'anni del secondo statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

Invitando a "cercare la via della pace", il presidente della Provincia di Trento ha citato il discorso tenuto da De Gasperi alla conferenza di Bruxelles del 20 novembre 1947, affermando che "lo spirito di solidarietà europea potrà creare in diversi settori diversi strumenti di salvaguardia e di difesa, ma la prima difesa sta nello sforzo unitario che elimini il pericolo della guerra di rivincita e di rappresaglia".

Un richiamo alla pace è arrivato anche dall'ambasciatore italiano in Austria, Stefano Beltrame, e dal presidente dell'Accademia diplomatica, Hans Winkler, organizzatori della giornata di studio. (ANSA).