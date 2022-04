Energia: apre a Bolzano nuovo Spazio Enel

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Apre a Bolzano, in Corso della Libertà 53/g, un nuovo 'Spazio Enel' per offrire a cittadini ed imprese del territorio Alto Atesino un punto di riferimento per il territorio: proporrà sia assistenza per le forniture di elettricità e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore comunale all'innovazione digitale, Smart City e Sviluppo di comunità di Bolzano, Angelo Gennaccaro, la responsabile degli Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis e il titolare dell'impresa partner, Luca Renis.

"Il ritorno di Enel a Bolzano - ha sottolineato l'assessore comunale all'innovazione digitale, Smart City e Sviluppo di comunità di Bolzano, Angelo Gennaccaro - è senza dubbio una buona notizia. Importante in un momento storico come questo, dove il tema energia è sempre più centrale, poter offrire risposte diversificate alla nostra cittadinanza".

In Triveneto sono 116 gli Spazi Enel ad oggi operativi. Il nuovo Spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00.