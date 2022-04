Spari in via Sassari, identificato l'autore del folle gesto

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati nel pomeriggio in via Sassari a Bolzano. Stando alle prime informazioni verso le 15.40 un uomo di 50 anni di lingua italiana è uscito dal Bar Malù, dopo aver bevuto qualche birra. L'uomo è salito su un furgone grigio, posteggiato davanti al bar ed ha sparato verso un appartamento posto al 4. piano del civico 59 di via Sassari, dove abita una coppia che fortunatamente non si trovava in casa. L'uomo sembra abbia sparato 3 o 4 colpi. Un primo colpo ha infranto il vetro di una finestra, gli altri sono finiti sul muro dell'edificio. Sul posto c'è la polizia scientifica. L'uomo è stato identificato.

Non è chiaro il movente del suo gesto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare un proiettile che era finito su una tettoia sopra al bar. (ANSA).