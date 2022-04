Covid: un morto e 203 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Un'altra persona - una donna ultraottantenne - è morta in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Le vittime della pandemia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 1.461.

I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno inoltre accertato altri 203 nuovi casi positivi: 10 sono stati rilevati sulla base di 319 tamponi pcr (74 dei quali nuovi test) e 193 sulla base di 1.166 test antigenici.

Altri 415 nuove infezioni sono state accertate nei due giorni precedenti.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 48, quindici in più rispetto all'ultimo bollettino emesso il 23 aprile scorso. Aumentano anche i pazienti assistiti in terapia intensiva che sono 3 (due in più).

I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 24 (dato aggiornato al 22 aprile).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare: 3.890 (491 in meno), mentre i guariti sono 210, che si aggiungono agli 898 dei due giorni precedenti, per un totale di 203.831. (ANSA).