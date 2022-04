Covid: 223 contagi in Trentino, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Sono 223 i contagi da Covid-19 registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Non vi sono stati nuovi decessi. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Per quanto riguarda i contagi, 217 casi sono risultati positivi ai tamponi antigenici (su 1.752 test effettuati) e sei ai tamponi molecolari (su 97 test). Sono 20 in più i casi attivi attualmente sul territorio trentino, per un totale di 3.866.

In ospedale vi sono 83 persone, di cui tre in rianimazione.

Ieri sono entrate in ospedale 11 persone e ne sono state dimesse cinque.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.213.721, cifra che comprende 427.809 seconde dosi e 335.609 terze dosi. (ANSA).