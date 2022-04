Cacciatore precipita e muore in Val di Fosse

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Incidente mortale in Val di Fosse, una laterale della Val Senales. Un cacciatore ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 200 metri finendo in un dirupo, dove è morto sul colpo. A perdere la vita è stato il 41enne Michael Götsch di Madonna di Senales. Si era avviato ieri verso le ore 9 con un altro cacciatore per contare la selvaggina. L'incidente è avvenuto verso le ore 9.30 nella zona dell'albergo Jägerrast. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero della protezione civile "Pelikan 3". Indagini dei carabinieri. Götsch era elettricista, capo di un azienda e padre di famiglia, era molto conosciuto in Val Venosta. (ANSA).