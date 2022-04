Ucraina: portato a termine primo viaggio EUcraina

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - L'associazione EUcraina, da poco costituita, ha portato a termine ieri il primo viaggio per portare aiuto concreto al popolo dell'Ucraina. Il presidente di EUcraina, Giovanni Kessler, assieme a Paolo Ghezzi, uno dei soci fondatori, ha raggiunto ieri Kyiv, dopo un viaggio di due giorni, tra posti di blocco e macerie della guerra. EUcraina ha portato medicinali e materiale sanitario, sistemi di comunicazione e ricognizione, destinati ai civili che, esercitando il loro diritto alla legittima difesa, resistono all'invasione. Gli aiuti di Eucraina sono stati consegnati alle associazioni "Antac" (anticorruzione) e "100%Life" (assistenza sanitaria). Oggi Kessler e Ghezzi hanno partecipato alle celebrazioni pasquali nella chiesa greco-cattolica di Kyiv e nelle famiglie degli amici ucraini. Nei prossimi giorni i rappresentanti di EUcraina incontreranno vari esponenti della società civile a Kyiv e in altre località. È la prima di una serie di iniziative che EUcraina propone come solidarietà concreta al popolo ucraino vittima dell'aggressione russa.

Iniziative su cui EUcraina mobiliterà la popolazione trentina, italiana e europea in una solidarietà fattiva. (ANSA).