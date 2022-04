I ponti di primavera nei musei e nei castelli del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 APR - Dopo gli appuntamenti della settimana di Pasqua, ecco un nuovo calendario di iniziative per le festività del 25 aprile e del 1° maggio nei musei e nei castelli del Trentino. Anche per i tradizionali ponti primaverili la cultura trentina si veste a festa con tante occasioni per visitare alcuni dei luoghi più belli del Trentino, dall'archeologia alle mostre nei castelli, dalle proposte del Muse con la serra tropicale e le mostre sull'altruismo in natura e la mobilità, a quelle del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, dalle esposizioni del Mart fino alle iniziative legate ai grandi conflitti mondiali con l'esposizione alle Gallerie e al Forte Cadine, oltre alla riapertura di Base Tuono a Folgaria. (ANSA).