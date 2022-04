Trentino, violenza domestica sulla moglie: arrestato 46enne

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - Un 46enne di origine romena residente in val di Sole si trova agli arresti domiciliari in seguito ad una misura cautelare emessa dal tribunale di Trento su richiesta della procura per una serie di violenze domestiche commesse nei confronti della moglie, da cui si sta separando.

L'episodio che ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri risale alla fine di marzo, quando l'uomo, dopo aver visto la moglie alla reception di una struttura alberghiera della valle di Sole, l'aveva aggredita, offesa e minacciata. Alcune persone presenti intervenute in difesa della donna erano riuscite ad allontanare il 46enne, chiamando anche i carabinieri.

Poco dopo, però, l'uomo era tornato davanti all'albergo armato di un'ascia con cui aveva rotto le vetrate della porta di ingresso, dandosi poi alla fuga. Bloccato a Malè da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, l'uomo era stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante. Da quell'episodio i carabinieri hanno ricostruito i maltrattamenti patiti nel tempo dalla donna, con episodi di violenza psicologica ed economica, segnalando tutto in Procura e infine arrestando il 46enne, che come detto si trova ai domiciliari.

