Danza: Alessandra Ferri sul palco del Teatro Sociale

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - Alessandra Ferri salirà sul palco del Teatro Sociale di Trento (mercoledì 27 aprile, ore 20.30) con "L'Heure Exquise", variazioni su un tema di Samuel Beckett "Oh, les beaux jours", per il penultimo appuntamento di questa prima parte di Stagione targata inDanza.22, la rassegna organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara. Uno spettacolo creato per Carla Fracci e Micha Van Hoecke nel 1998 dal danzatore e coreografo Maurice Béjart (regia e coreografia) con cui l'icona della danza italiana, accompagnata in scena da Thomas Whitehead, danzatore della Royal Ballett, ha voluto celebrare nel 2021 i suoi 40 anni di carriera.

A margine dello spettacolo, la mattina del 27 aprile, la ballerina parteciperà ad un incontro riservato agli studenti del liceo Coreutico di Trento. (ANSA).