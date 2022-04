Crisi Svp: consiglio provinciale voterà riduzione giunta

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si riunisce in seduta straordinaria venerdì 29 aprile, a partire dalle ore 10. Unico punto all'ordine del giorno è la nuova composizione della giunta provinciale. Dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni sul caso Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige, il governatore Arno Kompatscher aveva ritirato le competenze all'assessore e collega di partito Thomas Widmann, che però non si è dimesso. Per questo motivo Kompatscher proporrà al consiglio la riduzione della giunta a otto assessori. La sanità e le altre competenze di Widmann per il momento restano in mano al presidente. (ANSA).