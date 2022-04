Su due ruote, la mobilità sostenibile, smart e in rete

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Grande successo per il convegno "Su due ruote - sostenibile, smart, in rete" organizzato da Eurac Research con esperti e sportivi d'eccezione che si è svolto dopo la seconda tappa "Tour of the Alps" a Lana. Per questa edizione 2022, in occasione dell'arrivo a Lana della seconda tappa del Tour, Eurac Research ha organizzato una rassegna di eventi, in collaborazione con l'Associazione Südtirol City e il comune di Lana. Sotto i riflettori: la bicicletta è molto di più di uno sport. E' infatti sinonimo di mobilità sostenibile, salute ed è un importante fattore economico.

E' stato posto l'accento su questa tematica, con uno sguardo rivolto al futuro: ci saranno possibilità di promozione e valorizzazione della mobilità ciclistica? Come si può garantire un utilizzo ottimale della bicicletta a tutta la comunità? E infine, come si possono collegare in modo ottimale le offerte turistiche, culturali e storiche sparse in diversi territori e legate al tema del ciclismo? Le risposte sono arrivate, dal convegno "Su due ruote - sostenibile, smart, in rete" che si è tenuto questo pomeriggio a Lana dopo l'avvincente arrivo della seconda tappa del Tour of the Alps.

Hanno preso la parola diversi esperti con i saluti di benvenuto affidati a Peter Brunner, presidente dell'Associazione Städtenetzwerk Südtirol City. Sul palco Jana Kühl, professoressa di gestione della mobilità ciclistica presso l'Università di Scienze Applicate, di Martin Vallazza, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, di Marcel Iseli, direttore sportivo di "Bicycle Holidays Max Hürzeler" ed ex candidato sindaco di Bad Zurzach (CH). Tra i testimonial di prestigio Francesco Moser, ex campione di ciclismo ed assessore della giunta regionale trentina ed Eva Lechner, professionista di ciclismo e campionessa mondiale ed europea. Non per ultimo, è stata presentata una raccolta fondi a favore dell'unità di cure palliative pediatriche di Kiev. (ANSA).