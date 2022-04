Covid: tornano a crescere i ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Nessun nuovo decesso per il Covid-19 in Alto Adige, ma i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 764 nuovi contagi (non erano così tanti da otto giorni) mentre aumentano ancora i ricoveri in area medica ed in terapia intensiva.

Dei nuovi casi positivi, 29 sono stati rilevati sulla base di 750 tamponi pcr (di cui 157 nuovi test) e 735 sulla base di 4.277 test antigenici. Torna a crescere l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è 529 (62 in più rispetto ad ieri). Aumentano anche gli attualmente positivi che sono 4.591 (446 in più).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 40 (6 in più), mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono 3 (uno in più). Altri 32 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al 18 aprile). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.592 (446 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 318 per un totale di 201.073. (ANSA).