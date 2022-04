Elisoccorso, conclusa la stagione dell'Aiut Alpin Dolomites

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Con un bilancio di 553 interventi, di cui 86 con l'ausilio dei visori notturni, si è concluda la stagione invernale del team elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites iniziata il 4 dicembre scorso.

La maggior parte degli interventi invernali sono stati eseguiti per feriti su piste da sci, ma anche per emergenze sanitarie, per scialpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro e stradali. Uno solo riguardava persone travcolte da una valanga.

La maggior parte delle missioni - 522 - è stata compiuta in Alto Adige, 12 in Trentino e 19 in provincia di Belluno. In 203 casi si è trattato di emergenza sanitarie, sono stati soccorsi 329 feriti, 9 persone rimaste illese, mentre sei sono morte, tre a causa di emergenza sanitarie e tre per traumi. La maggior parte delle persone soccorse - 331 - provenivano dall'Italia, di cui 178 residenti in Alto Adige; altre 120 da Germania e Austria e 96 da altri Paesi. Aiut Alpin Dolomites riprenderà l'attività l'11 giugno 2022 per la stagione estiva. (ANSA).