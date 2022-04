Donazioni organi: Trento in vetta alla classifica nazionale

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - È Trento la più generosa tra le grandi città italiane per quanto riguarda la donazione di organi. Il dato è contenuto nell'ultima edizione dell'"Indice del dono", il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti sulla base delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell'emissione della carta d'identità nelle anagrafi. L'Indice, diffuso in occasione della 25/a Giornata nazionale della donazione degli organi, prevista per domenica 24 aprile, è espresso in centesimi ed è elaborato tenendo conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

La città di Trento - precisa il Centro nazionale trapianti - ha raggiunto un indice di 70,29/100. Nell'ultimo anno sono stati 8.961 i cittadini maggiorenni che hanno registrato la loro volontà su un'eventuale donazione, e in 7.199 hanno dato parere favorevole (80,3%), mentre l'astensione si è fermata al 36,7%. I dati sono valsi alla città il primato nella classifica dei comuni più virtuosi tra quelli sopra i 100.000 abitanti.

A livello provinciale, invece, il Comune con più donatori è Cinte Tesino, con un indice del dono di 86,1/100 e tasso di consensi del 93,3%. L'abitato è quinto nella classifica nazionale dei piccoli comuni (meno di 5.000 abitanti). Al secondo posto provinciale c'è Primiero-San Martino di Castrozza, che si è anche piazzato per per la seconda volta consecutiva in testa alla classifica nazionale dei comuni medio-piccoli (5-30.000 abitanti). Nella stessa classifica al nono posto c'è l'Altopiano della Vigolana. Terzo posto provinciale, infine, per Castel Condino.

Tra le province, Trento è seconda su 107 a livello nazionale, mentre risulta la migliore tra le regioni e province autonome, con un indice del dono di 70,22/100 (consensi alla donazione: 81%), molto al di sopra della media nazionale che, nel 2021, si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%). (ANSA).