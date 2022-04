Covid: 202 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Un'altra persona è morta per il Covid-19 in Alto Adige. Lo riferisce l'Azienda sanitaria provinciale che ha ripreso la pubblicazione del bollettino quotidiano dopo una pausa di due giorni per le festività pasquali. Il totale delle vittime con quest'ultima, registrata proprio nel giorno di Pasqua, sale così a 1.458.

I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 202: di questi, 6 sono stati rilevati sulla base di 316 tamponi pcr (di cui 85 nuovi test) e 196 sulla base di 1.412 test antigenici. Altre 473 nuove infezioni sono state accertate sabato 16 e domenica 17 aprile.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 34 (6 in più rispetto a ieri), mentre due vengono assistiti in terapia intensiva. Altri 32 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.146, mentre i guariti sono 244 (nei due giorni precedenti erano stati 1.007 per un totale di 200.755). (ANSA).