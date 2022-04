Climber 18enne muore in ospedale a due giorni dall'incidente

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Dopo due giorni in ospedale è morto Giovanni Bernabè, il giovane climber di 18 anni caduto venerdì pomeriggio per un centinaio di metri lungo la parete rocciosa delle "Placche zebrate" a Dro, in Trentino. Il giovane, che frequentava il liceo scientifico Da Vinci a Trento, stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad un compagno di cordata. Da una prima ricostruzione del Soccorso alpino, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando è precipitato per circa 100 metri fino alla base della parete. La chiamata al 112 è arrivata venerdì pomeriggio, poco prima delle 18.

Il tecnico di Centrale operativa del Soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre sul posto sono arrivati anche gli operatori della Stazione di Riva del Garda.

L'elicottero ha calato con il verricello alla base della parete il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. Giovanni Bernabè, incosciente e con politraumi, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasferito in condizioni gravi all'ospedale Santa Chiara di Trento. Successivamente, in una seconda rotazione, l'elicottero è volato in parete per recuperare anche il compagno di cordata e trasferirlo a valle.

"Era un ragazzo sportivo, amava la montagna. Questa è una tragedia che lascia tutti senza parole", ha dichiarato a Rttr la preside del Da Vinci, Tiziana Rossi. (ANSA).