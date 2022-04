Pasqua: videomessaggio dell'arcivescovo Lauro Tisi

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Nel suo consueto videomessaggio per la Pasqua l'arcivescovo Lauro Tisi ha sottolineato che "le drammatiche immagini di guerra e di morte che accompagnano le nostre giornate possono portarci a pensare che l'umanità non ha più futuro, che l'uomo è barbarie, violenza e nient'altro. La Pasqua è il grande grido: l'uomo, grazie al Risorto, può riprendere forza, può riprendere vita, non è finita la storia dell'umanità. Le misericordie del Signore non sono finite! Gli uomini e le donne del nostro tempo possono diventare uomini di Pasqua, uomini segnati dal dono, dal farsi prossimo, dal servizio. E l'alba della Pasqua la stiamo già vedendo nella prossimità, nella vicinanza, nella solidarietà, nell'accoglienza regalata ai nostri fratelli provenienti dalla terra martoriata dell'Ucraina. A tutti voglio dire: buona Pasqua! Non lasciamo che la morte entri dentro di noi, c'è ancora futuro, c'è ancora campo per l'uomo, per la storia, per la vita. Buona Pasqua a tutti!" L'arcivescovo Tisi presiede questa sera in cattedrale alle ore 21.00 (in diretta streaming e Tv) la solenne Veglia Pasquale. Domani, Domenica di Pasqua, l'Arcivescovo presiede il solenne pontificale delle ore 10 in cattedrale a Trento (in diretta streaming e Tv). (ANSA).