Covid: un nuovo decesso e 450 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 APR - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rende noto che nelle uItime 24 ore si è verificato un altro decesso per Covid-19. Pertanto il numero di decessi complessivi da inizio pandemia sale a 1.457.

I laboratori dell'Azienda sanitaria ieri hanno effettuato 315 tamponi PCR e registrato 23 nuovi casi positivi. Inoltre 427 dei 2.843 test antigenici, eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Sono 32 (-6) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, a cui si aggiungono 3 (+1) pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Le persone in quarantena in Alto Adige sono 4.726 (-158).

