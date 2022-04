Ciclismo: Tour of the Alps, la presentazione domani a Cles

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Domani, domenica, alle ore 17 nella Piazza Grande a Cles verranno presentate ufficialmente le squadre che prenderanno parte al Tour of the Alps 2022. La famosa corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, alla quale partecipano i migliori ciclisti del mondo, inizierà lunedì 18 aprile con partenza a Cles verso Primiero/S. Martino di Castrozza per complessivi 160,9 km. L'ultima tappa è prevista venerdì 22 aprile con partenza e arrivo a Lienz per 114,5 km complessivi.

Domani a Cles nel corso della presentazione, si terrà un momento dedicato a Debra Onlus che supporta la ricerca sull'Epidermolisi Bollosa, la rara malattia che colpisce i bambini farfalla, con la presenza della testimonial Anna Mei.

Sempre a Cles, al Tour of the Alps è stato dedicato uno speciale annullo filatelico per celebrare la partenza dell'evento dalla Val di Non, curato dall'Associazione Filatelica di Cles e disponibile davanti al Palazzo Assessorile dalle 9:00 alle 12:00 di lunedì 18 Aprile.

Sempre lunedì 18 aprile, oltre ad incoronare il primo vincitore dell'edizione 2022, Primiero/S. Martino di Castrozza darà il benvenuto al Tour of the Alps con lo spettacolo dei Krampus. Prima dell'arrivo degli atleti sono in programma due momenti istituzionali con la presentazione degli eventi sportivi della località trentina e dei prodotti locali e attività legate al mondo caseario.

Il Tour of the Alps al 2020 fa parte del circuito UCI ProSeries. Diverse le strade chiuse a Pasquetta e martedì in Trentino per permettere il passaggio della carovana. (ANSA).