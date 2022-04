Università: Unibz nella 'Top seven' degli atenei privati

(ANSA) - ENNA, 15 APR - A 17 anni dalla sua fondazione, l'università di Enna entra nel gruppo di testa delle università private - la 'Top seven' - del quale fanno parte anche la Bocconi, il San Raffaele e la Cattolica di Milano, l'università di Bolzano, il Campus Biomedico, la Marconi e la Luiss di Roma, con queste ultime due collocate tuttavia dietro la Kore. E' quanto emerge da un report dell'Anvur, l'agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

L'ateneo ennese occupa di gran lunga il primo posto nel Mezzogiorno d'Italia e a sud di Roma, ed il secondo posto in Italia dopo le milanesi e Bolzano. (ANSA).