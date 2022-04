Incidente sul lavoro a Trento, grave un operaio di 39 anni

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Un operaio di 39 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente sul lavoro in un cantiere di Corso Buonarroti a Trento. L'uomo, che lavora per una impresa di Mezzolombardo, sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi, alle forse dell'ordine ed i vigili del fuoco, anche gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. (ANSA).